16 de agosto de 2025

La Costa: se oficializaron 15 listas para las elecciones locales

La Junta Electoral confirmó 15 listas en La Costa. Conocé aquí todos los candidatos a concejales y consejeros escolares, lista por lista.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó que serán 15 las listas que competirán en las próximas elecciones municipales del Partido de La Costa.

«Todas las agrupaciones presentaron su documentación en tiempo y forma, quedando habilitadas para participar en el proceso electoral», señalaron desde el organismo.

A continuación, se detallan los candidatos de cada fuerza política, lista por lista:

1. Construyendo Porvenir

Concejales titulares:

  1. Maestrello Daniel David
  2. Lemble Mónica Liliana
  3. Jacob Iván David
  4. Rossano Silvia María
  5. Brizio Juan Benito
  6. Loholaberry Liliana Beatriz
  7. Nardulli Claudio Mateo
  8. Moscuzza Gladys Edith
  9. Pérez Daniel Alberto

Concejales suplentes:

  • Etchezar Griselda Noemí
  • Olivera Figueroa Miguel Ángel
  • Álvarez Nancy Rosana
  • González Barrios Ignacio David
  • Di Natale Elba Mabel
  • Di Martino Juan Manuel

Consejeros escolares titulares:

  • Bressi Karina Roxana
  • Maestrello Emiliano
  • Ferreyra Natalia Gisele

Consejeros escolares suplentes:

  • Valiente Gabriel Francisco
  • Cáceres Micaela Margarita
  • País Carlos Raúl

2. Partido Libertario

Concejal titular:

  1. Verón Romero Maximiliano Leonel

Consejeros escolares titulares:

  • Orduña Mónica Liliana
  • Lourido Lautaro Alejandro

3. Valores Republicanos

Concejales titulares:

  1. Astudillo Marina Teresa
  2. Davicce Ricardo Javier
  3. Rodríguez Silvia Vilma
  4. Gómez Sergio Hernán
  5. Palarolo Ruth Elizabeth
  6. Ledesma Rogelio Daniel
  7. Hauser Verónica Beatriz
  8. Rodrigues Adalberto Armindo
  9. Vega Carolina Noemí

Consejeros escolares titulares:

  • Herrera Alejandro Ariel
  • Ríos Karina Esther
  • Iriarte Carlos Adrián

4. Hacemos La Costa

Concejales titulares:

  1. Ojeda Juan Manuel
  2. Araya Ludmila Antonela
  3. Aloe Martín Daniel
  4. Mellino Cynthia Karina
  5. Malde Héctor Andrés
  6. Barrios María Evelyn
  7. Costa Marcelo Adolfo
  8. Soria Teresa Rosa
  9. Gaudio Hernán Gustavo

Consejeros escolares titulares:

  • Vázquez María Inés
  • Marín Laurenza Franco José
  • Iglesias Mara Nair

5. Alianza Nuevos Aires

Concejales titulares:

  1. Porta Matías
  2. Marchesani Yanina del Rosario
  3. Bonzo Rodrigo Nicolás
  4. Boscani Karin Analía
  5. Cuska Jorge Orlando
  6. Goroso Araceli Leonor
  7. Vega Cristian Andrés
  8. Rearte Karina Verónica
  9. Ces Leandro Javier

Consejeros escolares titulares:

  • García Matías Emmanuel
  • Vázquez Carina Sonia
  • Federico Nahuel Damián

6. Alianza Potencia

Concejales titulares:

  1. Domínguez Nora Marina
  2. Guisande David Emiliano
  3. Celentano Mirtha Susana
  4. Marzorati Gustavo Alejandro
  5. Lama María Lorena
  6. Zayas Alcides Fidel
  7. Ramírez Patricia Nélida
  8. López Néstor Gustavo
  9. Haidar Vanesa Alejandra

Consejeros escolares titulares:

  • Patrón Gabriela Alejandra
  • Sgro José Mario
  • Tierno Marcela Alejandra

7. La Libertad Avanza

Concejales titulares:

  1. González Marcela Fabiana
  2. Junco Isidro Francisco
  3. Villalba Teodora Elizabeth
  4. Regiani Gastón Omar
  5. Arrojo Romina Silvia Vanesa
  6. Oliveira Pedro Eduardo
  7. Marcenaro Mariana Ester
  8. Ubieta Atilio Rubén
  9. Marchiol Analía Fabiana

Consejeros escolares titulares:

  • Salov Flavia Gabriela
  • Palacios Víctor Agustín
  • Arpe Romina Gisela

8. Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Concejales titulares:

  1. Arena Gustavo Ernesto
  2. Lezcano Lilia Erica
  3. Suchetti José Orlando Darío
  4. Sánchez Miriam Graciela
  5. Moyano Humberto Daniel
  6. García Carolina Lorena
  7. Ojeda Alfredo Teófilo
  8. Amor Beatriz Cristina
  9. Zabron Juan Jesús Nazareno

Consejeros escolares titulares:

  • Galeano Lucila Anahí
  • Chaves Roberto Arturo
  • Martín Belén María Noelia

9. Alianza Fuerza Patria

Concejales titulares:

  1. Demaria Gabriela
  2. Latorre Fernando Damián
  3. González Ariana Nahir
  4. Fierro Rodrigo Lautaro
  5. Meriggi Carolina Victoria
  6. Bendicoff Enrique Marcelo
  7. Escalante María Laura
  8. Rossi Guido
  9. Kessler Ursula Gisel

Consejeros escolares titulares:

  • López Gómez María Candela
  • Tataryn Sergio Roberto
  • Blasi María del Rosario

10. Alianza Somos Buenos Aires

Concejales titulares:

  1. López de Gaetano Daniel “Dani López”
  2. Coppola Yamila Paola
  3. Barraza Gonzalo
  4. Schiariti Carolina Gisela
  5. Armani Agustín Ramiro
  6. Esquenon Giuliana
  7. Carneirinho Matías Ezequiel
  8. Illobre María José
  9. Rinaldi Rubén Horacio

Consejeros escolares titulares:

  • Passarelli Leandro Hipólito
  • Coronel Cecilia Beatriz
  • Gaona Gustavo Gerardo

11. Alianza Unión y Libertad

Concejales titulares:

  1. Santana Sergio Omar
  2. Rodríguez Andrea Sandra
  3. Biglieri Marcos Nehemías Aarón
  4. Segovia Sandra Noemí
  5. Rojas Carlos Alberto
  6. Figueroa Silvina Soledad
  7. Álvarez Néstor Claudio
  8. Cabral María Beatriz
  9. Aragón Gastón Alberto

Consejeros escolares titulares:

  • Vaca María Vanesa Victoria
  • Piñero Rubén Luis Alberto
  • Panuccio Patricia Noemí

12. Compromiso Vecinal La Costa

Concejales titulares:

  1. Prioletta Oscar Alberto
  2. Yegros Zarza Miriam Micaela
  3. Casullo Juan Pablo
  4. Estigarribia Nathalia Carolina
  5. Ludwig Juan Héctor
  6. Navarro Encina Yolanda Andrea
  7. Fragapane Omar
  8. Idaberry María Laura
  9. Castelli Carlos Alberto

Consejeros escolares titulares:

  • Lavín Eduardo
  • Rodríguez Caterina Raquel
  • Sotelo Carlos Ramón

13. Movimiento Avanzada Socialista

Concejales titulares:

  1. Velozo Sepúlveda Gabriel Antonio
  2. Caruso Viviana Cecilia
  3. Ortiz Juan Ángel
  4. Galluccio Luciana Mabel
  5. Wassermann Dante
  6. Wassermann Ivanna Sofía
  7. Poggi Andrés Mariano
  8. Ruiz Oriana Elyzabeth
  9. Santiago Julián Ernesto

Consejeros escolares titulares:

  • De Bourgoing Luis Augusto
  • De Giacomo Valeria
  • Rolón Marcos Darío

14. Frente Patriota Federal

Concejales titulares:

  1. Quiróz Ariel Agustín
  2. Gimeno Leguizamón Andrea Verónica
  3. Guerrero Sebastián Eduardo
  4. Centurión Verónica Gisela
  5. Almirón Maximiliano Sebastián
  6. Mercado Andrea Isabel
  7. Ortiz Martín Damián
  8. Renes Romina Roxana
  9. Urpi Mariano Darío

Consejeros escolares titulares:

  • Alcaraz Ivana Sandra
  • Gordillo Alan Emanuel
  • Pagés Claudia Elizabeth

15. Alternativa Vecinal La Costa

Concejales titulares:

  1. Pomilio Silvia Fernanda
  2. Meza Jorge Leandro
  3. Sosa Gajardo Cecilia Inés
  4. Macovich Sebastián César
  5. Avendaño Paula Susana
  6. Pirotti Guillermo Jorge
  7. Martino Graciela Noemí
  8. Gatica Diego Martín
  9. Zapata Gladys Esther

Consejeros escolares titulares:

  • Insaurralde Jorge Javier
  • Chávez Gisela Elizabeth
  • Gutiérrez Walter Hugo
