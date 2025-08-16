La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó que serán 15 las listas que competirán en las próximas elecciones municipales del Partido de La Costa.
«Todas las agrupaciones presentaron su documentación en tiempo y forma, quedando habilitadas para participar en el proceso electoral», señalaron desde el organismo.
A continuación, se detallan los candidatos de cada fuerza política, lista por lista:
1. Construyendo Porvenir
Concejales titulares:
- Maestrello Daniel David
- Lemble Mónica Liliana
- Jacob Iván David
- Rossano Silvia María
- Brizio Juan Benito
- Loholaberry Liliana Beatriz
- Nardulli Claudio Mateo
- Moscuzza Gladys Edith
- Pérez Daniel Alberto
Concejales suplentes:
- Etchezar Griselda Noemí
- Olivera Figueroa Miguel Ángel
- Álvarez Nancy Rosana
- González Barrios Ignacio David
- Di Natale Elba Mabel
- Di Martino Juan Manuel
Consejeros escolares titulares:
- Bressi Karina Roxana
- Maestrello Emiliano
- Ferreyra Natalia Gisele
Consejeros escolares suplentes:
- Valiente Gabriel Francisco
- Cáceres Micaela Margarita
- País Carlos Raúl
2. Partido Libertario
Concejal titular:
- Verón Romero Maximiliano Leonel
Consejeros escolares titulares:
- Orduña Mónica Liliana
- Lourido Lautaro Alejandro
3. Valores Republicanos
Concejales titulares:
- Astudillo Marina Teresa
- Davicce Ricardo Javier
- Rodríguez Silvia Vilma
- Gómez Sergio Hernán
- Palarolo Ruth Elizabeth
- Ledesma Rogelio Daniel
- Hauser Verónica Beatriz
- Rodrigues Adalberto Armindo
- Vega Carolina Noemí
Consejeros escolares titulares:
- Herrera Alejandro Ariel
- Ríos Karina Esther
- Iriarte Carlos Adrián
4. Hacemos La Costa
Concejales titulares:
- Ojeda Juan Manuel
- Araya Ludmila Antonela
- Aloe Martín Daniel
- Mellino Cynthia Karina
- Malde Héctor Andrés
- Barrios María Evelyn
- Costa Marcelo Adolfo
- Soria Teresa Rosa
- Gaudio Hernán Gustavo
Consejeros escolares titulares:
- Vázquez María Inés
- Marín Laurenza Franco José
- Iglesias Mara Nair
5. Alianza Nuevos Aires
Concejales titulares:
- Porta Matías
- Marchesani Yanina del Rosario
- Bonzo Rodrigo Nicolás
- Boscani Karin Analía
- Cuska Jorge Orlando
- Goroso Araceli Leonor
- Vega Cristian Andrés
- Rearte Karina Verónica
- Ces Leandro Javier
Consejeros escolares titulares:
- García Matías Emmanuel
- Vázquez Carina Sonia
- Federico Nahuel Damián
6. Alianza Potencia
Concejales titulares:
- Domínguez Nora Marina
- Guisande David Emiliano
- Celentano Mirtha Susana
- Marzorati Gustavo Alejandro
- Lama María Lorena
- Zayas Alcides Fidel
- Ramírez Patricia Nélida
- López Néstor Gustavo
- Haidar Vanesa Alejandra
Consejeros escolares titulares:
- Patrón Gabriela Alejandra
- Sgro José Mario
- Tierno Marcela Alejandra
7. La Libertad Avanza
Concejales titulares:
- González Marcela Fabiana
- Junco Isidro Francisco
- Villalba Teodora Elizabeth
- Regiani Gastón Omar
- Arrojo Romina Silvia Vanesa
- Oliveira Pedro Eduardo
- Marcenaro Mariana Ester
- Ubieta Atilio Rubén
- Marchiol Analía Fabiana
Consejeros escolares titulares:
- Salov Flavia Gabriela
- Palacios Víctor Agustín
- Arpe Romina Gisela
8. Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
Concejales titulares:
- Arena Gustavo Ernesto
- Lezcano Lilia Erica
- Suchetti José Orlando Darío
- Sánchez Miriam Graciela
- Moyano Humberto Daniel
- García Carolina Lorena
- Ojeda Alfredo Teófilo
- Amor Beatriz Cristina
- Zabron Juan Jesús Nazareno
Consejeros escolares titulares:
- Galeano Lucila Anahí
- Chaves Roberto Arturo
- Martín Belén María Noelia
9. Alianza Fuerza Patria
Concejales titulares:
- Demaria Gabriela
- Latorre Fernando Damián
- González Ariana Nahir
- Fierro Rodrigo Lautaro
- Meriggi Carolina Victoria
- Bendicoff Enrique Marcelo
- Escalante María Laura
- Rossi Guido
- Kessler Ursula Gisel
Consejeros escolares titulares:
- López Gómez María Candela
- Tataryn Sergio Roberto
- Blasi María del Rosario
10. Alianza Somos Buenos Aires
Concejales titulares:
- López de Gaetano Daniel “Dani López”
- Coppola Yamila Paola
- Barraza Gonzalo
- Schiariti Carolina Gisela
- Armani Agustín Ramiro
- Esquenon Giuliana
- Carneirinho Matías Ezequiel
- Illobre María José
- Rinaldi Rubén Horacio
Consejeros escolares titulares:
- Passarelli Leandro Hipólito
- Coronel Cecilia Beatriz
- Gaona Gustavo Gerardo
11. Alianza Unión y Libertad
Concejales titulares:
- Santana Sergio Omar
- Rodríguez Andrea Sandra
- Biglieri Marcos Nehemías Aarón
- Segovia Sandra Noemí
- Rojas Carlos Alberto
- Figueroa Silvina Soledad
- Álvarez Néstor Claudio
- Cabral María Beatriz
- Aragón Gastón Alberto
Consejeros escolares titulares:
- Vaca María Vanesa Victoria
- Piñero Rubén Luis Alberto
- Panuccio Patricia Noemí
12. Compromiso Vecinal La Costa
Concejales titulares:
- Prioletta Oscar Alberto
- Yegros Zarza Miriam Micaela
- Casullo Juan Pablo
- Estigarribia Nathalia Carolina
- Ludwig Juan Héctor
- Navarro Encina Yolanda Andrea
- Fragapane Omar
- Idaberry María Laura
- Castelli Carlos Alberto
Consejeros escolares titulares:
- Lavín Eduardo
- Rodríguez Caterina Raquel
- Sotelo Carlos Ramón
13. Movimiento Avanzada Socialista
Concejales titulares:
- Velozo Sepúlveda Gabriel Antonio
- Caruso Viviana Cecilia
- Ortiz Juan Ángel
- Galluccio Luciana Mabel
- Wassermann Dante
- Wassermann Ivanna Sofía
- Poggi Andrés Mariano
- Ruiz Oriana Elyzabeth
- Santiago Julián Ernesto
Consejeros escolares titulares:
- De Bourgoing Luis Augusto
- De Giacomo Valeria
- Rolón Marcos Darío
14. Frente Patriota Federal
Concejales titulares:
- Quiróz Ariel Agustín
- Gimeno Leguizamón Andrea Verónica
- Guerrero Sebastián Eduardo
- Centurión Verónica Gisela
- Almirón Maximiliano Sebastián
- Mercado Andrea Isabel
- Ortiz Martín Damián
- Renes Romina Roxana
- Urpi Mariano Darío
Consejeros escolares titulares:
- Alcaraz Ivana Sandra
- Gordillo Alan Emanuel
- Pagés Claudia Elizabeth
15. Alternativa Vecinal La Costa
Concejales titulares:
- Pomilio Silvia Fernanda
- Meza Jorge Leandro
- Sosa Gajardo Cecilia Inés
- Macovich Sebastián César
- Avendaño Paula Susana
- Pirotti Guillermo Jorge
- Martino Graciela Noemí
- Gatica Diego Martín
- Zapata Gladys Esther
Consejeros escolares titulares:
- Insaurralde Jorge Javier
- Chávez Gisela Elizabeth
- Gutiérrez Walter Hugo