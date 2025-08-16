La Libertad Avanza inició su campaña en San Clemente del Tuyú con un mensaje: “Kirchnerismo nunca más” y críticas locales al “dejesusismo”.

La Alianza La Libertad Avanza dio inicio formal a su campaña en el Partido de La Costa con una producción audiovisual realizada en un basural de San Clemente del Tuyú. Bajo la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, los referentes locales del espacio replicaron los ejes nacionales de la campaña que impulsa el presidente Javier Milei.

En algunos posteos en redes sociales, sin embargo, la consigna fue ampliada con un tinte local, sumando la frase “Dejesusismo Nunca Más”, en alusión a la continuidad política del actual intendente Juan de Jesús y su espacio.

Roxana Cavallini como jefa política y los candidatos locales

La estrategia electoral está encabezada en el distrito por Roxana Cavallini, jefa política de La Libertad Avanza en La Costa, quien viene trabajando en la consolidación del espacio con referentes nacionales y provinciales.

En la lista local se destacan Marcela González, candidata a primera concejal, y Francisco “Pachu” Junco, también candidato a concejal, quienes participaron activamente en la jornada de producción audiovisual junto a casi toda la nómina y militantes.

Campaña en redes y mensajes de abandono

Según explicaron desde la alianza, la campaña en redes incluirá fotos y videos en distintos puntos del distrito, buscando “reflejar el abandono de la Costa desde hace 40 años”.

De la producción participaron además referentes de La Libertad Avanza y del PRO, marcando un frente político que busca ampliar su base electoral y posicionarse con fuerza en las legislativas de este año.

