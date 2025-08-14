La Costa homenajeará a San Martín en Mar de Ajó

Se viene el acto oficial por el 175 Aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador General José de San Martín, que se llevará a cabo el domingo 17 de agosto en la localidad de Mar de Ajó, en Av. Libertador y Francisco de las Carreras.

La jornada comenzará a las 13.00 con actividades culturales, paseo gastronómico organizado por instituciones, ferias productivas y números artísticos. A partir de las 15.00 se realizará el acto protocolar y el desfile cívico-institucional.

La acreditación de instituciones se llevará a cabo desde las 13.00. Los detalles con la palabra de Alberto Smith en Radio Noticias. Dale play:

