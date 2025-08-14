14 de agosto de 2025

Entrega de Escrituras en La Costa | «Al titulo de propiedad le damos mucha importancia»

El Gobierno de La Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de La Costa entregaron 271 escrituras gratuitas en el marco del programa «Mi Escritura, Mi Casa», que garantiza el título de propiedad y nuevos derechos a las familias.

Cabe destacar que desde la gestión de Axel Kicillof ya se otorgaron más de 150 mil escrituras, y bajo la intendencia de Juan de Jesús, más de 4.700 en nuestro distrito. En este marco y para Radio Noticias, el Secretario de Gobierno local, Gustavo Caruso, destacó:

Al titulo de propiedad le damos mucha importancia.

Dale play:

