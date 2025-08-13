Turismo | Escudero y los detalles de la participación de La Costa en el Meet Up 2025
El Partido de La Costa participó del Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del país para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA).
En este marco, el Secretario de Turismo local, Cristian Escudero comentó en RN:
La verdad que siempre es positivo estar.