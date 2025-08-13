13 de agosto de 2025

Gabriela Demaria habló sobre derechos de jubilados

Gabriela Demaria, senadora y candidata en La Costa, publicó un mensaje sobre derechos de jubiladas y jubilados en el marco de Abuelos Bonaerenses.

La senadora bonaerense y candidata a concejal en el Partido de La Costa por la Alianza Fuerza Patria, Gabriela Demaria, publicó en sus redes sociales un mensaje en defensa de los derechos de jubiladas y jubilados, en el marco de su acompañamiento a instituciones de adultos que participan del programa Abuelos Bonaerenses.

En su publicación, Demaria expresó que “defender a las jubiladas y jubilados para que puedan tener una vida digna es luchar por su acceso a la salud, a una jubilación decente y también al esparcimiento”.

La senadora sostuvo además que “el Estado acá juega un rol central. No se trata de discutir acerca del déficit fiscal, estamos hablando de tu abuela o abuelo, de tu mamá o tu papá. Luchar por sus derechos es lo mínimo que se merecen luego de tantos años de trabajo y esfuerzo”.

El programa Abuelos Bonaerenses reúne a personas mayores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires para participar en actividades recreativas, culturales y deportivas. En este contexto, la publicación de Demaria se enmarca en el apoyo a dichas iniciativas y en la defensa de políticas orientadas a garantizar salud, ingresos adecuados y espacios de esparcimiento para los adultos mayores.

