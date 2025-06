Familiares y vecinos se movilizaron este martes a la fiscalía de Mar del Tuyú. La madre de la víctima relató con dolor cómo fue el hecho y pidió que se actúe con celeridad. Denuncian irregularidades y piden cambios en las penas por homicidio culposo.

Dolor, bronca y reclamo: la madre de Juan Jaunsaras fue recibida por el fiscal en Mar del Tuyú

Este martes 24 de junio, la madre de Juan Ezequiel Jaunsaras, el joven de 22 años que murió tras ser embestido por un auto en La Lucila del Mar, se reunió con el fiscal Gustavo Mascioli para exigir justicia y denunciar una serie de irregularidades en la causa.

El encuentro se dio tras una movilización pacífica frente a la fiscalía de Mar del Tuyú, en la que participaron familiares, amigos y vecinos. La marcha reclamó medidas concretas en la investigación y pidió que el conductor involucrado en el hecho no permanezca en libertad.

El accidente

El siniestro ocurrió en la noche del viernes 20 de junio de 2025, alrededor de las 23:30, en la esquina de calle Salta y avenida Tucumán, en la localidad de La Lucila del Mar, Partido de La Costa.

Según el parte policial, la colisión se produjo entre un automóvil Ford Focus y una motocicleta Gilera Smash 110 cc. Juan Jaunsaras conducía la moto y perdió la vida en el lugar. El conductor del auto no sufrió lesiones y no fue detenido.

“Lo mataron como a un perro y nadie se hace cargo”

La madre del joven expresó su dolor con dureza durante el encuentro con la prensa y ante el propio fiscal. “Mi hijo volvía de jugar a la pelota y lo mataron como a un perro. Lo dejaron tirado en una esquina donde tendría que haber un semáforo. No fue el primer accidente ahí, y nadie hace nada”, denunció.

Además, sostuvo que no fueron notificados de manera inmediata sobre lo ocurrido: “Me llamaron recién al otro día a la mañana. Me enteré que estaba muerto cuando ya estaba en la morgue”.

«La policía nos dijo que si no hacemos presión, no pasa nada. Entonces vinimos a hacer ruido, porque no puede quedar así», agregó con bronca.

Irregularidades y reclamos

La familia denunció también que no se tomaron testimonios clave en el lugar del accidente, y que aún no se autoriza la cremación del cuerpo: “El asesino está libre en su casa y yo no puedo ni cremar a mi hijo para llevarlo donde él quería descansar”, expresó.

La madre también reclamó contención: “En ese momento nadie te dice qué hacer, nadie te acompaña. Si no tenés a alguien que te guíe, no sabés cómo actuar. Es un abandono total”.

Penas por homicidio culposo: un debate abierto

El hecho fue caratulado como homicidio culposo, una figura prevista en el Código Penal argentino (artículo 84 bis), que contempla penas de entre 3 y 6 años de prisión cuando hay muerte como consecuencia de la conducción imprudente o negligente de un vehículo. En la práctica, muchas veces estas penas se cumplen en libertad o se reducen a inhabilitación para conducir, lo que genera controversia en los casos donde hay fallecidos.

«Si la pena máxima son cinco años y no va preso, entonces estamos todos desprotegidos. Hoy me tocó a mí, mañana puede ser otro. Tiene que haber consecuencias reales por matar manejando así», concluyó la madre de Juan.

Pedido de medidas viales

En paralelo, la familia solicitó públicamente que se instalen semáforos o reductores de velocidad en la intersección donde ocurrió el hecho, una zona con alto tránsito y cercanía a escuelas y la terminal de ómnibus. “Ya hubo muchos accidentes ahí. Tiene que haber algo que frene esto”, advirtieron.

