En diálogo con Radio Noticias, el fundador de la ONG local Diversamente Posibles, Ignacio Calabró, anunció la realización de la 6ª edición de la Carrera de Running Pedestre, que tendrá lugar este domingo en Costa del Este con punto de partida en su sede de avenida 6 y Los Pensamientos. La competencia contará con tres modalidades: 8 kilómetros competitivos con chip y 4 kilómetros participativos —ambas con largada puntual a las 9.00—, además de una prueba participativa de 500 metros prevista para alrededor de las 10.00.

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