En diálogo con Radio Noticias, el suboficial ayudante del Cuartel Central de Bomberos de Mar de Ajó, Gerardo Marshall, destacó la importancia de la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) brindada durante un encuentro de yoga en la playa.

Marshall subrayó que cada vez existe mayor conciencia sobre los primeros auxilios básicos en el Partido de La Costa, remarcando la apertura del cuartel para recibir visitas de jardines, escuelas primarias y secundarias, así como para acudir a clubes e instituciones barriales cada vez que la comunidad lo solicita.

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