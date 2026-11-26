En diálogo con Radio Noticias, el director del Encuentro Nacional Coros en el Pinar, Hugo Castro, brindó detalles de la 28ª edición del ciclo coral, que se realizará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en Costa del Este con entrada libre y gratuita.

El cronograma comenzará el viernes a las 19.00 en el SUM Municipal (ubicado en el acceso por avenida Los Pensamientos) y continuará el sábado a las 19.00 con el cierre en la Capilla del Sagrado Corazón (calle 4 y Violetas), en pleno bosque.

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