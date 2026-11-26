Voces entre el bosque y el mar | Llega la 28ª edición de «Coros en el Pinar» a Costa del Este
En diálogo con Radio Noticias, el director del Encuentro Nacional Coros en el Pinar, Hugo Castro, brindó detalles de la 28ª edición del ciclo coral, que se realizará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en Costa del Este con entrada libre y gratuita.
El cronograma comenzará el viernes a las 19.00 en el SUM Municipal (ubicado en el acceso por avenida Los Pensamientos) y continuará el sábado a las 19.00 con el cierre en la Capilla del Sagrado Corazón (calle 4 y Violetas), en pleno bosque.
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