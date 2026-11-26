En diálogo con Radio Noticias, el abogado Emmanuel Langone (T° IX F° 295 del Colegio de Abogados de Mercedes) analizó el encuadre penal y contravencional tras la detención y el secuestro de la camioneta RAM rosa de una influencer que realizó maniobras peligrosas en Pinamar con cuatro jóvenes colgados de los estribos.

Langone precisó que la conducta encuadra en el artículo 193 bis del Código Penal, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena, aclarando que —al prever inhabilitación— el artículo 76 bis impide acceder al beneficio de la probation, por lo que, de probarse su autoría, la conductora quedará con antecedentes penales y una eventual condena condicional.

Además, subrayó que el mismo tipo penal alcanza a cualquier titular o custodio que preste un vehículo a sabiendas de que se usará para destrezas temerarias.

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