En diálogo con Radio Noticias, el docente y referente del Centro Psicosocial Argentino (Sede Costa Atlántica), Juan Sosaya, brindó detalles sobre la 4ª Expo Psicosocial del Partido de La Costa, que se realizará este sábado 28 de noviembre, de 10.00 a 14.00, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Yrigoyen y Sacconi) con entrada libre y gratuita.

Sosaya explicó que la jornada —articulada junto al municipio e instituciones locales— comenzará con una exposición en stands y continuará con dinámicas de taller vivenciales para abordar problemáticas cotidianas de la comunidad costera, como las apuestas online en jóvenes, la estacionalidad laboral, el edadismo, el acompañamiento a cuidadores de pacientes oncológicos y las enfermedades invisibles vinculadas a la salud mental en el trabajo.

Dale play:

Compartir