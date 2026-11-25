En comunicación con Radio Noticias, Favio Morales brindó detalles sobre la 2ª Edición de la Fiesta del Boxeo, que se realizará este sábado 28 de noviembre en el Polideportivo de Paraje Pavón (General Lavalle) con entrada libre y gratuita.

Morales destacó el respaldo de la Municipalidad de General Lavalle para sostener un espectáculo popular sin costo para el público en un contexto económico complejo, remarcando que se trata de una inversión deportiva y social que permite el acceso de toda la comunidad y consolida el crecimiento de la escuela local, que lleva más de cinco años formando un activo semillero.

Los detalles:

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