En diálogo con Radio Noticias, el director de la Escuela Municipal N° 1 de Bellas Artes de San Clemente, Pablo Lori, brindó detalles sobre la muestra anual institucional de la institución, titulada «Perdidos tras la niebla, el refugio de la memoria».

El espectáculo se presentará el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 19.00, con la recomendación de acercarse con anticipación —y, de ser posible, llevar alguna silla— debido a la gran convocatoria que suele generar filas antes del ingreso.

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