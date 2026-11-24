Tras un nuevo vuelco protagonizado por dos jóvenes en un UTV en la zona de La Frontera, el abogado y dirigente político de Pinamar, Lucas Ventoso, analizó en Radio Noticias la situación legal y operativa en el sector norte del distrito.

Ventoso explicó que, mientras la primera cadena costera de médanos es de dominio público y cuenta con un corredor seguro habilitado, los médanos interiores son propiedad privada donde el ingreso no está cercado, pero rige plenamente el Código Penal frente a picadas ilegales y maniobras temerarias.

En ese sentido, señaló tanto la imprudencia de adultos que entregan vehículos de gran porte a menores como la falta de presencia estatal efectiva para controlar y hacer cumplir la ley.

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