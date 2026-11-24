En diálogo con Radio Noticias, Ronald Espinoza realizó un balance de la segunda jornada de documentación consular realizada el sábado y el domingo en Mar de Ajó para la comunidad boliviana.

Espinoza destacó la amplia respuesta de los vecinos que se acercaron a renovar y poner al día sus documentos identitarios —un requisito indispensable tanto ante emergencias como para viajar o regresar a su país de origen— y subrayó la importancia del trámite de doble nacionalidad para hijos de padres bolivianos nacidos en Argentina, aclarando que este beneficio no implica perder la ciudadanía argentina, sino sumar derechos para estudiar o residir en Bolivia.

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