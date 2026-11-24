Dos jóvenes resultaron heridos tras volcar un UTV en los médanos de Pinamar durante el fin de semana largo. Desde diciembre comenzarán los nuevos controles.

El último fin de semana largo del año antes de diciembre volvió a dejar en evidencia los riesgos asociados a la circulación de vehículos todoterreno en los médanos de Pinamar. Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un UTV en la zona conocida como La Frontera.

Según trascendió, ambos circulaban sin casco ni los correspondientes elementos de protección. El accidente motivó un operativo de emergencia que involucró a personal médico, ambulancias, efectivos policiales, Seguridad en Playa y Guardia Urbana.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Municipal de Pinamar, donde se constató que presentaban lesiones leves. Ambos recibieron el alta médica durante el domingo.

El episodio vuelve a instalar una problemática que se repite en cada temporada turística y que mantiene abierto el debate sobre los controles, la responsabilidad de los conductores y la convivencia entre las actividades recreativas y la seguridad pública.

Nuevos controles a partir del 1° de diciembre

El accidente ocurrió a pocos días de la implementación de un nuevo sistema de registro obligatorio para UTV, cuatriciclos y motos de motocross sin patente que circulen dentro del distrito.

La medida impulsada por la Municipalidad de Pinamar alcanzará tanto a residentes como a turistas y permitirá identificar los vehículos y sus propietarios mediante chapas identificatorias o códigos QR.

El sistema contempla, además, herramientas digitales para controlar los accesos y registrar infracciones. También se anunció la implementación de una tasa ambiental para las camionetas 4×4 que ingresen a La Frontera.

Estas disposiciones se suman a las restricciones vigentes y al régimen de multas para quienes circulen por sectores no habilitados.

Una problemática que excede a Pinamar

El antecedente más estremecedor del último verano fue el caso de Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió gravísimas lesiones en enero de 2026 tras un choque entre un UTV y una camioneta. Actualmente continúa con su proceso de rehabilitación.

También se registraron accidentes de gravedad en los médanos de Villa Gesell, lo que convierte a la circulación de vehículos todoterreno en una problemática de alcance regional.

Con la temporada 2026/2027 a pocas semanas de comenzar, el nuevo episodio plantea un interrogante: ¿alcanzarán las nuevas disposiciones municipales para evitar que se repitan los accidentes?

El desafío será garantizar que los mecanismos de identificación estén acompañados por controles efectivos, el cumplimiento de las normas de seguridad y la responsabilidad de quienes utilizan estos vehículos.

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