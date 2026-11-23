El próximo sábado 28 de noviembre, de 10.00 a 14.00, se realizará la 4ª Expo Psicosocial del Partido de La Costa en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Yrigoyen y Sacconi). Organizada por el Centro Psicosocial Argentino – Sede Costa con entrada libre y gratuita, la jornada reunirá a estudiantes de Psicología Social que presentarán producciones, stands temáticos y herramientas de intervención comunitaria para promover el intercambio y la reflexión colectiva junto a instituciones educativas y organizaciones locales.

Tras el recorrido inicial por los stands (de 10.00 a 11.00), se desarrollará una serie de charlas y talleres cada media hora sobre problemáticas cotidianas: la incertidumbre laboral frente a los cambios estacionales (11.00), el acompañamiento a cuidadores primarios de pacientes oncológicos terminales (11.30), el impacto del edadismo y la discriminación por edad (12.00), la gestión emocional frente al uso de redes sociales (12.30), las adicciones en el entorno familiar (13.00) y las enfermedades invisibles en el ámbito laboral (13.30).

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