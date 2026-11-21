Un hombre murió tras un vuelco y el incendio de un vehículo en Ruta 11, a la altura de San Clemente. Una mujer sufrió heridas graves.

El siniestro ocurrió durante la noche del viernes, a la altura del kilómetro 306. El automóvil despistó, volcó y terminó incendiándose. Una mujer que viajaba en el vehículo sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al hospital.

Un trágico siniestro vial se registró durante la noche del viernes sobre la Ruta Provincial N.º 11, a la altura del kilómetro 306, en jurisdicción de San Clemente del Tuyú. Como consecuencia del accidente, un hombre mayor de edad perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida.

De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando el vehículo en el que se desplazaban las víctimas despistó por motivos que todavía no fueron establecidos, volcó y posteriormente se incendió.

La magnitud del episodio motivó la intervención de los servicios de emergencia. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú y de General Lavalle, que participaron de las tareas para controlar el incendio y atender la emergencia.

Como consecuencia del siniestro, se constató el fallecimiento de un hombre mayor de edad en el lugar. En tanto, la mujer que también viajaba en el automóvil sufrió heridas de gravedad y fue trasladada por personal sanitario al hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni se informaron oficialmente las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco.

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial sobre la Ruta Provincial 11, uno de los principales corredores de circulación de la región.

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