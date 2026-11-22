El próximo viernes 4 de diciembre, de 16.00 a 21.00, se llevará a cabo una nueva edición de la Expo Latitudes en la emblemática Carabela Santa María (Costanera y calle 39, Santa Teresita). La muestra exhibirá las producciones y proyectos realizados por estudiantes de distintas disciplinas vinculadas al diseño, la arquitectura y la representación visual, abriendo un espacio para que vecinos y visitantes conozcan el trabajo académico desarrollado en el distrito.

La exposición reunirá trabajos de cátedras como Proyecto I y II, Dibujo, Diseño Arquitectónico (I a IV), Proyecto Arquitectónico, Construcciones I e Introducción a los Materiales, Representación Arquitectónica, Sistemas de Representación Geométrica, Diseño Gráfico I y Fotografía. La iniciativa es organizada en conjunto por la Universidad de Buenos Aires (UBA) —a través del Ciclo Básico Común (CBC) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)— y la Municipalidad de La Costa.

Compartir