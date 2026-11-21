Allanaron una vivienda en San Clemente del Tuyú, secuestraron cocaína valuada en $30 millones, armas y dinero, y aprehendieron a un sospechoso.

Un operativo de Drogas Ilícitas permitió secuestrar cocaína, armas, municiones, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. El principal investigado, conocido como “El Rengo Villar”, fue aprehendido.

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, efectivos de la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores realizaron un allanamiento en San Clemente del Tuyú que arrojó resultados positivos. Durante el procedimiento, secuestraron cocaína valuada en aproximadamente 30 millones de pesos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la presunta actividad ilegal.

El operativo, denominado “La Caída del Rengo”, se desarrolló durante la tarde-noche y culminó con la aprehensión del principal investigado, identificado como Villar, conocido en el ámbito local como “El Rengo”.

Cocaína, armas y elementos de fraccionamiento

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, en el domicilio allanado se encontró una importante cantidad de cocaína compactada, preparada para su presunto fraccionamiento y comercialización. También fueron secuestradas balanzas con vestigios de sustancias, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones.

Además, se incautó una motocicleta de alta cilindrada que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada para desarrollar la actividad ilícita.

La investigación comenzó a partir de denuncias y datos de vecinos

La causa se inició a partir de información aportada por vecinos de la zona, quienes manifestaron preocupación por la presunta actividad vinculada a la venta de drogas, la presencia recurrente de personas con antecedentes delictivos y situaciones que, según indicaron, generaban temor y amenazas en el barrio.

A partir de esos datos, personal de Drogas Ilícitas llevó adelante distintas tareas investigativas para reunir elementos que permitieran identificar al sospechoso y establecer el presunto modus operandi.

En ese trabajo también colaboró la Municipalidad de La Costa, mediante información relevada por personal en territorio, el aporte de cámaras de seguridad y apoyo logístico.

Intervención judicial y operativo conjunto

La investigación contó con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, a cargo de la doctora María Inés Escola, dependiente de la UFIyJ N° 3 de Dolores, conducida por el fiscal Marcos Sccosimarro.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento, registro y secuestro de elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas, con la colaboración de la Jefatura Departamental La Costa, la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú, Caballería San Clemente y la Municipalidad de La Costa.

Vinculación con una pelea que se viralizó en redes

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, Villar y personas de su entorno también estarían vinculados a un episodio ocurrido días atrás en San Clemente del Tuyú, que tuvo amplia repercusión en redes sociales a partir de la difusión de un video de una pelea entre varias personas.

La gresca habría estado relacionada con una disputa territorial, aunque ese vínculo forma parte de las líneas investigativas.

Tras el allanamiento y el secuestro de los elementos, el principal investigado quedó aprehendido y deberá responder ante la Justicia en el marco de la causa por presunta comercialización de estupefacientes.

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