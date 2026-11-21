En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Bernardo Junco, integrante de la agrupación Gauchos Unidos, detalló el cronograma de la Gran Fiesta Criolla que se desarrollará este fin de semana.

Las actividades comenzarán el sábado desde las 0.00 hasta la madrugada con una bailanta animada por cuatro grupos musicales (con entradas anticipadas a $10.000 o promoción de dos por $15.000, y a $15.000 en puerta). En tanto, el domingo 22 desde las 10.00 se llevará a cabo la jornada campero-tradicional con pruebas de rienda para menores (hasta 8 y hasta 12 años), damas y caballos mansos, seguidas por un almuerzo criollo con asado, empanadas, danzas folclóricas y juegos para chicos.

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