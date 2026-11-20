Este fin de semana largo —sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre— se llevará a cabo en el Partido de La Costa una nueva edición de FLIPPAS (Festival Latinoamericano Independiente de Poesía y Prosa del Atlántico Sur). Bajo el lema «Palabras al mar, palabras al bosque» y con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a escritores, poetas y artistas de distintos puntos de la provincia y la región para compartir lecturas, producciones literarias, música y expresiones escénicas abiertas a toda la comunidad, sin suspensión por lluvia.

El cronograma comenzará el sábado 21 (de 14.00 a 17.00) en el Parador Municipal de San Bernardo (Costanera entre Hernández y Zuviría) con lecturas, la presentación del libro «Siento» de Sandra Romero y música rioplatense junto a Bajamar; continuará el domingo 22 (de 14.00 a 17.00) en el Parador Municipal de Santa Teresita (Costanera y calle 35) con rondas de poesía, performance y una intervención en lengua guaraní a cargo de la comunidad paraguaya de Mar de Ajó; y cerrará el lunes 23 (desde las 11.00) en Nueva Atlantis (Olmos entre Diagonal Maipú y Blanco) con una jornada de micrófono abierto.

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