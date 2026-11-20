En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Nito Milano resaltó la importancia del acto conmemorativo por el Día de la Soberanía Nacional que vecinos, escritores e historiadores del distrito realizarán en la Plaza de los Pioneros de Mar de Ajó, donde se encuentra el busto de Juan Manuel de Rosas emplazado en 1998. Milano repasó el trabajo de recuperación patrimonial iniciado hace dos años por vecinos de San Clemente del Tuyú para colocar placas y referencias en monumentos olvidados —como los de Martín Miguel de Güemes, Guillermo Brown, Manuel Belgrano y el propio Rosas— y recordó la gesta histórica de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 encabezada por el general Lucio Mansilla frente a la flota anglo-francesa.

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