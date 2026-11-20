El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Punta Indio el acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional, acompañado por el intendente local, David Angueira.

Durante su discurso, el mandatario provincial sostuvo que el mejor homenaje a quienes defendieron la patria es construir una Argentina «federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana», advirtiendo que, ante las actuales disputas comerciales, financieras y geopolíticas globales, el país debe resguardar sus recursos naturales estratégicos, su tradición industrial y su sistema científico.

Asimismo, Kicillof reafirmó la necesidad de concretar la construcción del Canal Magdalena y sentenció que la Argentina «no va a ser el patio trasero de nadie», sin importar la potencia de la que se trate. En la misma línea, Angueira remarcó que la soberanía se defiende con memoria y con un proyecto de desarrollo nacional concreto, subrayando que el dragado del Canal Magdalena debe ser un eje prioritario en el programa del próximo gobierno.

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