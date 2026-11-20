En diálogo con Radio Noticias, el profesor Maxi de Luca presentó una nueva entrega de su columna «Esto pasó», titulada «Una noche y una entrada», en la que reconstruye hechos vinculados al terrorismo de Estado ocurridos en el Partido de La Costa, puntualmente el secuestro de dos vecinos muy conocidos de San Clemente del Tuyú y el funcionamiento de las comisarías de esa localidad y de Santa Teresita como puntos estratégicos de apoyo durante la última dictadura.

De Luca relató el impacto y el agradecimiento que recibió de parte de la esposa y las hijas de una de las víctimas al ver visibilizada una historia desconocida para gran parte de la comunidad local.

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