En diálogo con Radio Noticias, Luis Carrizo, director del Centro de Formación Laboral N° 401, celebró la realización del acto de entrega de más de 200 certificados correspondientes a la promoción 2025, completando así la segunda etapa de colación tras la ceremonia efectuada el pasado 3 de junio por el Día del Aprendiz.

El directivo destacó la emoción de reconocer el esfuerzo y la constancia de quienes asisten a capacitarse luego de sus jornadas laborales, y valoró el trabajo del equipo docente y administrativo de la institución.

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