En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Norberto García brindó detalles sobre la recta final de la organización de la Peña de la Soberanía, una jornada cultural y comunitaria abierta tanto a vecinos como a turistas que se llevará a cabo en La Casa de Soles (esquina de Rico y Espora, Mar de Ajó) a partir de las 12.00 y hasta la tardecita. García destacó que el encuentro está pensado como un espacio de distensión y reivindicación de nuestras tradiciones, con música en vivo, baile, feria de artesanos y micrófono abierto para todos aquellos artistas locales o visitantes que deseen sumarse espontáneamente.

Asimismo, subrayó que el evento contará con un servicio de buffet a precios populares —con opciones que arrancarán desde los 1.000 pesos—, pensado especialmente para acompañar el presupuesto de los hogares en un contexto económico complejo y permitir que las familias disfruten de toda la jornada sin preocuparse por cocinar.

Dale play:

Compartir