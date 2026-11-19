Norberto García invitó a la Peña de la Soberanía en La Casa de Soles
En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Norberto García brindó detalles sobre la recta final de la organización de la Peña de la Soberanía, una jornada cultural y comunitaria abierta tanto a vecinos como a turistas que se llevará a cabo en La Casa de Soles (esquina de Rico y Espora, Mar de Ajó) a partir de las 12.00 y hasta la tardecita. García destacó que el encuentro está pensado como un espacio de distensión y reivindicación de nuestras tradiciones, con música en vivo, baile, feria de artesanos y micrófono abierto para todos aquellos artistas locales o visitantes que deseen sumarse espontáneamente.
Asimismo, subrayó que el evento contará con un servicio de buffet a precios populares —con opciones que arrancarán desde los 1.000 pesos—, pensado especialmente para acompañar el presupuesto de los hogares en un contexto económico complejo y permitir que las familias disfruten de toda la jornada sin preocuparse por cocinar.
Dale play: