En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, brindó detalles del lanzamiento oficial de la temporada de verano que se realizará este jueves 19 a las 16.00 en el espacio verde lindero a la Secretaría de Turismo, en Costa del Este. Escudero explicó que el municipio decidió mantener el formato de presentar la propuesta directamente en el distrito —un punto equidistante entre zona norte, centro y sur— tanto para comunicar la agenda estival hacia afuera como para compartir con prestadores locales, estudiantes, vecinos y referentes de la cultura y el arte el balance de trabajo realizado durante el año.

Además, el funcionario señaló que la elección del entorno natural busca visibilizar los atractivos que complementan la playa, como los bosques, pinares, dunas, la ría y la bahía. En esa línea, adelantó que el equipo trabaja junto a la comunidad y al sector privado en el relevamiento patrimonial para publicar en la web oficial los circuitos turísticos históricos de cada localidad —presentados recientemente en el Congreso del Tuyú— con el objetivo de ofrecer recorridos guiados durante el verano, destacando también la declaración del Palacio Municipal como patrimonio histórico, cultural y turístico.

Los detalles:

Compartir