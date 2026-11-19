El Senado consiguió dictamen para suspender las PASO. Qué falta votar, los cambios propuestos y cómo puede quedar el calendario electoral 2027.

El oficialismo consiguió dictamen para suspender las PASO nacionales del próximo año, después de retirar del proyecto las listas colectoras para acercar posiciones con los bloques aliados. La iniciativa se debatirá el 26 de noviembre en el Senado y, por tratarse de una modificación del régimen electoral, necesita mayorías especiales en ambas cámaras. En la provincia de Buenos Aires, el escenario todavía tiene otra particularidad: las primarias se rigen por una ley propia.

La reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei consiguió el miércoles 18 de noviembre un avance importante en el Senado, aunque todavía está lejos de convertirse en ley. Después de varios días de negociaciones y de un cuarto intermedio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo logró reunir las firmas necesarias para emitir un dictamen que habilita el tratamiento del proyecto en el recinto el próximo jueves 26.

El principal objetivo de la iniciativa es suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, el proyecto original incluía otros cambios en el sistema electoral que generaron diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques que podrían acompañar la propuesta.

La discusión terminó con una concesión política del oficialismo: retirar el artículo que habilitaba las listas colectoras. Ese cambio permitió acercar posiciones y avanzar con el dictamen, pero también dejó expuesta la dificultad que tiene el Gobierno para construir mayorías parlamentarias en una cuestión que modifica las reglas de competencia electoral.

Una negociación que se trabó por las listas colectoras

El tratamiento de la reforma no tuvo un recorrido lineal. El martes 17, el oficialismo no consiguió reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales y debió pasar a un cuarto intermedio para continuar las conversaciones con los bloques dialoguistas.

Uno de los principales puntos de conflicto era la incorporación de las listas colectoras, un mecanismo que había sido negociado por el Gobierno nacional con gobernadores y sectores aliados.

La propuesta permitía que distintas agrupaciones políticas acompañaran a un mismo candidato presidencial, pero presentaran listas legislativas propias. En términos prácticos, una misma fórmula presidencial podía recibir votos de diferentes listas para diputados y senadores.

El mecanismo podía facilitar acuerdos electorales entre partidos que compartieran una candidatura presidencial, pero mantuvieran diferencias a la hora de integrar las listas legislativas.

El problema fue que esa alternativa encontró resistencia entre sectores que acompañaban la suspensión de las PASO, pero no estaban dispuestos a aceptar las colectoras. Entre ellos se ubicaron el PRO, Provincias Unidas y otras fuerzas provinciales.

Ante la falta de consenso, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anunció que el oficialismo retiraría ese artículo.

La senadora explicó que la decisión surgió de las conversaciones con los distintos espacios y defendió el regreso al esquema tradicional de representación proporcional mediante el sistema D’Hondt.

“Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, sostuvo Bullrich.

La modificación fue central para destrabar el debate. El Gobierno consiguió así avanzar con el dictamen, aunque tuvo que resignar una herramienta que había incorporado para facilitar acuerdos con sectores políticos provinciales.

Qué pasó en la comisión y cómo quedó el dictamen

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene 19 integrantes. Para emitir dictamen de mayoría necesitaba reunir al menos diez firmas.

La Libertad Avanza cuenta con seis representantes propios en ese ámbito, por lo que necesitaba el respaldo de otros bloques para alcanzar el número requerido.

Finalmente, el dictamen reunió once firmas. Entre ellas estuvieron las de los seis integrantes oficialistas, los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez y las firmas en disidencia de Alejandra Vigo, Carlos Camau Espínola y Flavio Fama.

Este último dato tiene importancia parlamentaria: firmar un dictamen en disidencia no significa necesariamente acompañar todos los artículos del proyecto en la votación del recinto. Permite dejar constancia de una posición diferente sobre el texto y habilitar que la iniciativa continúe su recorrido legislativo.

Durante las negociaciones también se incorporaron o modificaron otros puntos del proyecto.

Entre los principales cambios anunciados por Bullrich se encuentran:

Publicidad electoral: se mantendrán espacios gratuitos para los partidos políticos en radio y televisión, pero se reducirá un 50% la cantidad de publicidad electoral prevista.

se mantendrán espacios gratuitos para los partidos políticos en radio y televisión, pero se reducirá un 50% la cantidad de publicidad electoral prevista. Ficha Limpia: se conserva la cláusula que impide ser candidatos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, de acuerdo con los alcances del proyecto.

se conserva la cláusula que impide ser candidatos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, de acuerdo con los alcances del proyecto. Boleta Única y elecciones simultáneas: se incorporan disposiciones para permitir que las categorías provinciales y nacionales puedan votarse el mismo día mediante el sistema de Boleta Única.

se incorporan disposiciones para permitir que las categorías provinciales y nacionales puedan votarse el mismo día mediante el sistema de Boleta Única. Parlamentarios del Mercosur: se mantiene suspendida la elección directa de estos representantes y se propone modificar el mecanismo para su designación.

se mantiene suspendida la elección directa de estos representantes y se propone modificar el mecanismo para su designación. Veda electoral: se plantea modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a determinadas actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales.

De esta manera, el proyecto dejó de ser solamente una discusión sobre las PASO y pasó a convertirse en una reforma de distintos aspectos de la organización electoral.

Qué significa suspender las PASO

Las primarias fueron establecidas por la Ley 26.571, sancionada en 2009. Desde entonces, funcionan como una instancia previa a las elecciones generales en la que los partidos y alianzas definen sus candidaturas.

Actualmente, los ciudadanos participan de esa elección, aun cuando dentro de una agrupación política exista una sola lista. Además, las fuerzas deben alcanzar un piso mínimo de votos para poder competir en los comicios generales.

Si el proyecto se aprueba, las PASO nacionales quedarán suspendidas para 2027.

Esto significa que no habría una elección primaria nacional obligatoria y que cada partido o alianza deberá resolver sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.

En la práctica, la definición de las listas volverá a tener un peso mayor en las negociaciones entre las conducciones partidarias, los referentes territoriales y los sectores que integren cada frente electoral.

La suspensión no equivale a una eliminación definitiva del sistema. El alcance planteado es el proceso electoral de 2027, por lo que las primarias podrían volver a realizarse en elecciones posteriores si no se modifica nuevamente la legislación.

El paso que falta: el Senado necesita 37 votos y después deberá votar Diputados

Aunque el dictamen representa un avance político, todavía no modifica la legislación vigente.

El próximo paso será el tratamiento en el recinto del Senado, previsto para el jueves 26 de noviembre. Allí el oficialismo deberá conseguir una mayoría especial.

La Constitución Nacional establece en su artículo 77 que los proyectos que modifican el régimen electoral y de partidos políticos deben ser aprobados por la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara.

Esto significa que no alcanza con obtener la mayoría de los senadores presentes: se necesitan al menos 37 votos afirmativos sobre los 72 integrantes del Senado.

Si consigue esa aprobación, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde necesitará al menos 129 votos afirmativos sobre los 257 integrantes.

Si Diputados aprueba el mismo texto, la iniciativa quedará en condiciones de ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Si introduce modificaciones, deberá regresar al Senado para que se pronuncie sobre los cambios. En consecuencia, el dictamen conseguido en comisión no garantiza todavía la sanción de la ley.

La fecha del 26 de noviembre es, por lo tanto, el próximo momento decisivo de una negociación que todavía necesita demostrar que cuenta con los votos suficientes.

Cómo puede quedar el calendario electoral de 2027

La suspensión de las PASO nacionales modificaría de manera importante la organización de las elecciones del próximo año.

Sin primarias nacionales, el cronograma podría concentrarse en una única elección general para definir presidente, vicepresidente y los cargos legislativos nacionales que correspondan renovar.

La fecha prevista para las elecciones nacionales generales es el 24 de octubre de 2027. Sin embargo, la organización definitiva dependerá de la legislación que finalmente se apruebe y de la convocatoria electoral correspondiente.

Pero hay un aspecto que debe tenerse especialmente en cuenta cuando se analiza el escenario bonaerense: las elecciones provinciales tienen su propio régimen.

En la provincia de Buenos Aires, las PASO están reguladas por la Ley 14.086. Por eso, una eventual suspensión de las primarias nacionales no elimina automáticamente la obligación de realizar las primarias provinciales.

Para modificar ese esquema se necesitará una decisión dentro del ámbito legislativo bonaerense, que deberá resolver qué hacer con la normativa provincial.

El gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios ya plantearon que el calendario bonaerense dependerá de lo que ocurra con la legislación nacional. Si se suspenden las PASO nacionales, quedará abierto el debate sobre la fecha de las elecciones provinciales y la posibilidad de volver a desdoblarlas.

Esto último no es un detalle menor: en 2025 la provincia de Buenos Aires realizó sus elecciones legislativas separadas de los comicios nacionales. Para 2027, esa posibilidad vuelve a formar parte de la discusión política.

Por lo tanto, podrían presentarse distintos escenarios: una elección nacional sin PASO y una elección provincial con primarias propias; una modificación de la ley bonaerense para suspender también esas primarias; o un calendario con elecciones provinciales y nacionales en fechas diferentes.

La simultaneidad electoral también forma parte de la reforma nacional, pero no obliga por sí misma a la provincia a votar el mismo día.

Una reforma que también condiciona las estrategias políticas

La discusión sobre las PASO tiene una dimensión que va más allá del costo de organizar una elección adicional.

Su suspensión modificaría el mecanismo mediante el cual los partidos resuelven sus internas y seleccionan candidatos. En lugar de una instancia abierta de competencia electoral, las definiciones podrían trasladarse nuevamente a las negociaciones dentro de cada fuerza política.

Para el oficialismo nacional, el objetivo es llegar a 2027 con un esquema electoral más sencillo y sin una instancia primaria obligatoria. Para los sectores aliados, en cambio, la discusión también pasa por cómo se conformarán las listas y qué margen tendrán los partidos para sostener sus propias candidaturas.

En la provincia de Buenos Aires, el debate tiene otra dimensión: el calendario electoral puede incidir en la estrategia de los distintos espacios, en la construcción de alianzas y en las disputas por las intendencias, la Legislatura y la Gobernación.

Por ahora, el primer paso está dado en el Senado, pero todavía falta el debate en el recinto, la eventual aprobación de Diputados y las decisiones que adopte la Legislatura bonaerense.

La elección de 2027 todavía no tiene un calendario definitivo. Lo que se está discutiendo en el Congreso es quiénes podrán competir, cómo se definirán las candidaturas y bajo qué reglas se desarrollará el próximo proceso electoral.

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