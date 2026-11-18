Una vecina de San Clemente agradeció la atención recibida por su esposo en la guardia del Hospital Municipal y destacó la rapidez y dedicación de los profesionales.

Una vecina de la localidad de San Clemente del Tuyú compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales luego de la atención que recibió su marido en la guardia del Hospital Municipal.

Se trata de Lucía Gámez de Coronel, quien acompañó a su esposo, Félix Coronel, al centro de salud debido a que se encontraba, según relató, «muy descompuesto».

Tras permanecer cuatro horas en el hospital, la mujer quiso reconocer públicamente el trabajo del personal médico y de enfermería, destacando especialmente la rapidez y eficiencia con la que fue atendido su marido.

En su publicación, Gámez mencionó especialmente a las doctoras Calles, Méndez y Quero, además de Germán, quien estuvo a cargo de realizarle al paciente una radiografía y una tomografía.

«Estuvimos cuatro horas en el hospital y es para tener en cuenta el sacrificio y la dedicación que ponen las doctoras junto con sus enfermeras», expresó la vecina.

Finalmente, manifestó su agradecimiento hacia todo el equipo que intervino en la atención de su esposo y dejó un mensaje para la comunidad: «No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellas. Ojalá haya mucha gente que lo sepa apreciar».

El testimonio se convirtió así en un reconocimiento público a la labor de los profesionales de la salud que desempeñan sus tareas diariamente en el Hospital Municipal de San Clemente.

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