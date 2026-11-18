En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Alejandro, integrante de la organización del Encuentro de Rodanteros en Rutas, brindó detalles de la segunda edición del evento que se realizará este fin de semana, del 20 al 23, en el camping Estancia del Carmen de Santa Teresita.

El organizador —quien lleva más de 150.000 kilómetros recorridos— destacó el crecimiento exponencial del movimiento rodantero como un estilo de vida libre de horarios que impulsa el turismo interno, y confirmó la llegada de más de 300 vehículos recreativos provenientes de provincias como Santa Fe, Mendoza, Chaco y Corrientes, además de visitantes de Uruguay y Paraguay.

Los detalles:

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