En diálogo con Radio Noticias, Fabián Martínez, integrante de la Asociación de Tecnólogos Educativos (ATEDU), brindó detalles de las próximas Jornadas sobre Educación, Ciencia e Innovación Tecnológica que se desarrollarán en el Partido de La Costa con alcance federal, reuniendo a especialistas de distintos puntos de la provincia y del país.

El evento es impulsado en forma conjunta con la Municipalidad de La Costa, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN Regional Buenos Aires) y la Universidad Atlántida, con el objetivo de abordar la transformación digital desde una mirada pedagógica y sociotécnica que vincule las herramientas digitales con las personas y las formas de enseñar.

Los detalles:

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