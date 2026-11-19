En diálogo con Radio Noticias, Marta Paz compartió el balance de la jornada de festejo comunitario realizada el pasado domingo 15 en el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar, en el marco de una iniciativa impulsada por la Municipalidad de La Costa para celebrar los cumpleaños de todo el año de los vecinos de cada institución. Paz resaltó el trabajo y la calidez del equipo municipal a cargo de la organización, el servicio de catering, la animación, la ambientación y las tres tortas con las que soplaron las velitas los homenajeados —entre los que se encontraba ella misma, tras haber cumplido años el viernes previo—.

Asimismo, destacó la gran concurrencia y el clima de alegría que se vivió entre las 16.00 y las 19.00, con propuestas recreativas abiertas a toda la comunidad como el bingo musical y la ronda del mate gigante, culminando la tarde con el sorteo de un televisor de 32 pulgadas ganado por un vecino de la localidad.

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