En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Marcelo Costa expresó el entusiasmo y el orgullo del equipo de rescatistas del Partido de La Costa que viajará a Puerto Elizabeth, Sudáfrica, para representar al distrito y a la Argentina en el Mundial de Salvamento Acuático, una competencia internacional que reunirá a más de 4.000 atletas de todo el mundo. Costa subrayó el intenso trabajo previo realizado tanto en el aspecto deportivo como en la recaudación de fondos necesaria para concretar el viaje.

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