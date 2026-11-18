En diálogo con Radio Noticias, la presidenta de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, Lorena Morales, realizó un positivo balance de las tres jornadas celebradas en el camping de Mar de Ajó, donde asistieron más de 10.000 personas por noche, duplicando la convocatoria de la edición anterior. Morales destacó que el evento se desarrolló en total tranquilidad, con un clima favorable y precios accesibles en el patio gastronómico y los puestos de feriantes —que incluso debieron reponer mercadería el domingo al mediodía ante la alta demanda—.

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