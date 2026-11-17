En diálogo con Radio Noticias, Claudia Collinet presentó la 13ª edición de Proyecto Convivencias, una iniciativa artística y social que este año llevará a escena el espectáculo «Diversos al viento» el próximo 12 de diciembre a las 19.00 en el Teatro Auditorio de San Bernardo. Collinet explicó que la propuesta busca trascender lo meramente coreográfico para plantear un cambio de paradigma social frente al individualismo, apostando a la construcción colectiva y al encuentro con el otro a través del arte.

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