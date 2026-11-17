Mariela Peluzo fue mamá a los 45 años en Mar de Ajó y agradeció la atención recibida en los hospitales municipales de Santa Teresita y Mar de Ajó.

Mariela Peluzo dio a luz a Josefina, quien nació con 36 semanas de gestación y debió permanecer en Neonatología. A través de las redes sociales, compartió un emotivo agradecimiento a los equipos de salud de ambos hospitales municipales del Partido de La Costa.

Ser mamá a los 45 años, con un embarazo atravesado por complicaciones de presión arterial, no fue un camino sencillo para Mariela Peluzo. Sin embargo, la llegada de Josefina estuvo acompañada por la atención y el acompañamiento de los profesionales de la salud pública del Partido de La Costa, una experiencia que decidió compartir para expresar su profundo agradecimiento.

La bebé nació con 36 semanas de gestación en el Hospital Municipal de Mar de Ajó e ingresó inmediatamente al servicio de Neonatología, donde recibió los cuidados necesarios.

En una publicación difundida a través de las redes sociales, Mariela destacó especialmente el trabajo del personal que atendió a su hija durante las primeras horas de vida.

«Durante ocho largas horas esperé para poder ir a ver a Josefina. La tranquilidad que entró a mi cuerpo una vez ahí no tiene explicación: la atención de las chicas, la doctora que se ocupa de esos bebés… El amor y la dedicación se notan a simple vista», relató.

En ese sentido, también tuvo palabras de reconocimiento para el servicio de Neonatología del hospital marajense y aseguró que «no tiene nada que envidiarle a grandes clínicas».

El reconocimiento también fue para el Hospital de Santa Teresita

El agradecimiento de Mariela no se limitó al equipo que acompañó el nacimiento y la atención de Josefina. También destacó el trabajo de los profesionales del Hospital Municipal de Santa Teresita, donde realizaron el seguimiento de su embarazo.

La mujer valoró especialmente el compromiso de las doctoras y enfermeras, tanto con ella como con otras pacientes que compartían la habitación.

«Me brindaron una atención que no esperaba», expresó, y agregó que tanto las pacientes como sus respectivas parejas recibieron un trato cercano y cuidadoso. «A los seis nos tuvieron como reyes», resumió.

Un mensaje para destacar la salud pública de La Costa

Con su testimonio, Mariela quiso poner en palabras una experiencia que la marcó en un momento tan especial como el nacimiento de su hija. Su mensaje también representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de los equipos de salud de los hospitales municipales de Santa Teresita y Mar de Ajó.

«Gracias de verdad, vale la pena ser atendido en estos lugares», concluyó.

Una historia de maternidad, acompañamiento y gratitud que pone en primer plano el compromiso de los profesionales de la salud pública del Partido de La Costa.

Compartir