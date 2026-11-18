El 80,6% afirma que su salario no le gana a la inflación y casi 7 de cada 10 cuestionan el dato del INDEC, según un relevamiento nacional.

Un relevamiento nacional de octubre mostró que el 80,6% considera que sus ingresos pierden frente a la inflación. Además, casi siete de cada diez cuestionan que el indicador oficial refleje los aumentos que perciben en su vida cotidiana.

El bolsillo sigue siendo uno de los principales termómetros del malestar económico. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre de 2026, elaborado por Zentrix Consultora, el 80,6% de los encuestados considera que su salario no está ganándole a la inflación, mientras que apenas el 14,8% sostiene que sí logra superarla.

El dato refleja una percepción extendida sobre la pérdida de poder adquisitivo y se suma a otra señal de desconfianza: el 69,6% afirma que la inflación publicada por el INDEC no representa adecuadamente la variación de precios que observa en su vida cotidiana.

Una mirada más negativa sobre la economía nacional

El estudio también muestra una diferencia entre la evaluación de la economía del país y la situación personal de los encuestados.

El 63,9% califica negativamente la situación económica nacional, mientras que el 40% tiene una opinión negativa sobre su propia realidad económica. La brecha sugiere que el diagnóstico sobre el rumbo general del país es más crítico que la percepción individual.

En la evaluación de la economía nacional, el 42,2% la considera muy mala y el 21,7% mala. En contraste, el 19,5% la califica como regular, el 15,6% como buena y apenas el 0,9% como muy buena.

La percepción de los precios y los ingresos

La distancia entre los aumentos percibidos y la evolución de los ingresos aparece como uno de los puntos centrales del relevamiento.

La mayoría considera que sus salarios no acompañan el encarecimiento de los bienes y servicios. Al mismo tiempo, la percepción sobre el indicador oficial de inflación muestra un nivel elevado de cuestionamiento, de acuerdo con la medición.

Estos resultados forman parte de una serie mensual que permite observar cómo evoluciona la percepción económica de la población.

Qué muestra el relevamiento

El Monitor de Opinión Pública de octubre se realizó sobre 1.278 casos en todo el país, con respuestas de personas mayores de 16 años y cobertura de las 24 jurisdicciones.

El trabajo fue realizado entre el 19 y el 30 de octubre mediante una encuesta online autoadministrada, con una muestra no probabilística y ponderación por sexo, edad y región.

Los resultados corresponden al ámbito nacional y describen percepciones de los encuestados.

Fuente: Monitor de Opinión Pública (MOP), Zentrix Consultora, octubre de 2026.

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