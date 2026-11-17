En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Alejandro Urman, miembro de Narcóticos Anónimos (NA), brindó detalles del encuentro anual de la confraternidad realizado durante el último fin de semana en Mar de Ajó, que reunió a más de 400 personas en recuperación provenientes de distintos puntos de la Argentina y culminó con un cierre en la playa. Urman explicó que se trata de un espacio libre y gratuito destinado a quienes tienen el deseo de dejar de consumir drogas y alcohol, donde a través de talleres, paneles y testimonios celebran el tiempo «limpio» y comparten herramientas para sostener la recuperación día a día.

Asimismo, destacó la importancia de asumir que la adicción es una enfermedad crónica que requiere un trabajo cotidiano de «solo por hoy» o «nuestras 24 horas», y subrayó el rol clave que adquirieron las reuniones virtuales ininterrumpidas desde marzo de 2020 como complemento de los grupos presenciales. Para quienes busquen ayuda o información sobre los horarios y direcciones tanto en La Costa como en el resto del país, recordó que el directorio completo se encuentra disponible en el sitio oficial www.na.org.ar .

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