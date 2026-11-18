En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, el docente Pablo Miotti celebró la obtención del Premio Faro de Oro —en su 35ª edición realizada en Mar del Plata— por el proyecto radial educativo «Soles al Aire», producido junto a estudiantes adultos del Plan FinEs en articulación con la Escuela Municipal de Oficios Digitales.

Miotti resaltó el carácter federal del certamen, que también distinguió a otra producción de San Clemente del Tuyú, y valoró el galardón como un respaldo directo al trabajo pedagógico que se sostiene desde hace tres años en las aulas costeras.

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