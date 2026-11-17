Cuatro o cinco delincuentes asaltaron a una familia en Pinamar. Amenazaron al dueño de casa y robaron dólares, pesos y equipos electrónicos.

Una familia de Pinamar fue víctima de una violenta entradera el pasado viernes por la noche, cuando un grupo de entre cuatro y cinco delincuentes irrumpió en su vivienda, redujo a sus integrantes y escapó con dinero en efectivo y distintos dispositivos electrónicos.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Martín Pescador al 500. Allí, los asaltantes sorprendieron al propietario, un hombre de 61 años que se encontraba en el living de la casa.

Durante el asalto, los delincuentes le cubrieron la cabeza con una manta y lo amenazaron con cortarle un dedo con un cuchillo si no entregaba todo el dinero que tenía. En paralelo, redujeron a su esposa y la mantuvieron retenida en una de las habitaciones.

La banda escapó con un botín compuesto por 6.000 dólares, cuatro millones de pesos, una netbook y un iPod. Antes de retirarse, también se llevaron los equipos de grabación (DVR) de las cámaras de seguridad de la propiedad, un elemento que podría resultar clave para la investigación.

El episodio vuelve a poner en foco la preocupación por los hechos de inseguridad en Pinamar, particularmente por la violencia ejercida contra las víctimas durante los robos cometidos en viviendas particulares.

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