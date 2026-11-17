Este martes 17 de noviembre, desde las 9.30, se desarrollan las Olimpiadas Escolares de E-Sports del videojuego Rocket League en el Cluster Gamer de la Universidad Atlántida (Diagonal Rivadavia 555, Mar de Ajó).

La competencia se disputa bajo la modalidad de torneo de dúos con llaves de eliminación directa en partidos de 3 minutos, y cuenta con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Juventudes La Costa.

La jornada es impulsada por la Municipalidad de La Costa en el marco de las Olimpiadas Escolares 2026 y los programas Juventudes ATR y Juventudes al Mando —dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad—, con el acompañamiento institucional de la Universidad Atlántida.

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