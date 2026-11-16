A una semana del discurso del papa León XIV sobre la necesidad de «poder vivir del propio trabajo», el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre elaborado por Zentrix Consultora reveló que el 67,7% de los hogares argentinos se queda sin ingresos a más tardar el día 20.

La situación se agudiza entre los menores de 40 años (donde el porcentaje trepa al 75%) y en la clase baja (82,4%), mientras que el 80,6% de los encuestados percibe que su salario pierde frente a la inflación y el 59,4% debió endeudarse en los últimos seis meses, principalmente para cubrir gastos básicos de alimentos y salud.

El relevamiento detalla que para dos de cada tres familias el dinero alcanza, como mucho, para dos tercios del mes: el 14,9% agota sus recursos antes del día 10 y el 35,3% no supera el día 15. En contraste, apenas el 31,1% logra llegar a fin de mes —frente al 34% registrado en septiembre— y solo un 7,5% consigue ahorrar, reflejando una dificultad estructural que se mantiene sostenida en la economía cotidiana.

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