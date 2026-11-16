Desde este lunes 16 de noviembre y hasta el próximo 8 de diciembre, permanece abierta la convocatoria para las jóvenes que deseen postularse a la elección de la nueva Flor del Pago y su corte, en el marco de la próxima edición de la Fiesta del Pago de General Lavalle. Las planillas de inscripción ya se encuentran disponibles en la Delegación de Las Chacras, la Delegación de Pavón y la Secretaría de Cultura en el casco urbano, estando dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años (cumplidos al 5 de marzo de 2027) que acrediten al menos tres años de residencia en el distrito.

De acuerdo con el reglamento oficial, el jurado evaluará tanto en entrevistas previas como en el escenario mayor la prestancia, el compañerismo y los conocimientos de las postulantes sobre la celebración, la historia y los atractivos turísticos de General Lavalle. Quienes resulten electas asumirán el compromiso de representar a la fiesta y al municipio en eventos culturales, institucionales, tradicionalistas y medios de comunicación a lo largo de su mandato.

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