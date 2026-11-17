En diálogo con Radio Noticias, Brayan Rojas, integrante del área de Juventudes de la Municipalidad de La Costa, realizó un balance del reciente Encuentro de Juventudes y detalló la etapa de análisis posterior que lleva adelante el equipo de trabajo. Durante la jornada, los jóvenes participaron de manera interactiva escaneando códigos QR en cada eje temático para responder en tiempo real las consignas proyectadas en pantalla, lo que permitió relevar al instante sus inquietudes y diagnósticos.

Rojas destacó además que el evento contó con la presencia del intendente Juan de Jesús y del secretario de Desarrollo Humano, Facundo Nores, quienes dialogaron directamente con los estudiantes y asumieron compromisos concretos, entre ellos demandas vinculadas a la ampliación de los polideportivos. Con ese insumo digitalizado, el área trabaja actualmente en la sistematización de conclusiones para ejecutar acciones en lo que resta del año y planificar la agenda de políticas juveniles de cara a 2027.

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