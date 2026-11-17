En diálogo con Radio Noticias, el referente del básquet de Fomento San Bernardo, Catriel Pérez, realizó un balance del histórico cierre de temporada de la institución en la Liga Regional, competencia integrada por 16 equipos. Tras alcanzar los subcampeonatos en la Copa de Oro de las categorías U13 y U17 el fin de semana anterior frente a rivales de Dolores, el club coronó la última fecha como local conquistando la Copa de Plata en U12 y consagrándose campeón de la Copa de Oro en U15 tras vencer a Ferro de Dolores.

Pérez destacó la exigencia de sostener un calendario largo disputando en paralelo la Liga Regional y la Liga de la Costa (Conferencia Sur), sumado al esfuerzo institucional que implicó la obra del nuevo piso de parquet flotante —que demandó cerca de dos meses de parate deportivo en la cancha propia—. Asimismo, subrayó que alcanzar cuatro finales en una misma temporada y estrenar una infraestructura de primer nivel representa un hito histórico para el club y un premio al sacrificio de jugadores, familias y dirigentes.

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