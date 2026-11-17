Dolores celebró la primera Fiesta del Asado Peñero en el Parque Termal, con música, danzas folclóricas y un concurso que consagró al Mejor Asador.

Además del concurso, durante toda la jornada hubo presentaciones de artistas, bandas y ballets folclóricos que acompañaron la propuesta y le dieron un marco festivo al encuentro. El cierre tuvo uno de los momentos más emotivos, cuando participantes y músicos compartieron canciones en un final a pura música y tradición.

Una fiesta que también impulsó a las instituciones locales

La primera edición de la Fiesta del Asado Peñero no solo convocó al público alrededor de la gastronomía y la cultura popular, sino que también generó movimiento económico para las peñas, instituciones y emprendedores que participaron con sus puestos gastronómicos y comerciales.

En ese sentido, la iniciativa permitió combinar una propuesta recreativa para vecinos y turistas con una oportunidad de generar ingresos para distintos sectores de la comunidad.

El intendente Juan Pablo García destacó la convocatoria y el significado de esta nueva celebración para la identidad local.

“Esta primera edición de la Fiesta del Asado Peñero fue un éxito. Dolores es una ciudad de amigos, asados y peñas, por eso esta fiesta nos identifica, tiene que ver con quiénes somos y cómo somos los dolorenses: amigueros”, expresó el jefe comunal, quien también felicitó a todas las personas e instituciones que hicieron posible el encuentro.

Dolores suma un nuevo atractivo turístico

Con esta primera edición, Dolores incorpora una nueva celebración vinculada con las costumbres y tradiciones argentinas. El Parque Termal fue el punto de encuentro para una jornada que reunió gastronomía, música, cultura y participación comunitaria.

La Fiesta del Asado Peñero busca convertirse en una propuesta que identifique a la ciudad y amplíe sus atractivos para quienes llegan desde distintos puntos de la región.

Entre el aroma del asado, las canciones folclóricas y el encuentro de las peñas, Dolores volvió a poner en primer plano una de las costumbres más representativas de la cultura argentina: compartir alrededor de una mesa.

Compartir