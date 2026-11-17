Diputados bonaerenses dieron dictamen favorable a un proyecto para controlar las apuestas online, combatir el juego ilegal y proteger a menores.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable por unanimidad a una iniciativa que busca reforzar los controles sobre las plataformas, limitar la publicidad y proteger a niñas, niños y adolescentes.

La lucha contra la ludopatía y las apuestas online sumó un nuevo avance en la Legislatura bonaerense. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados provincial otorgó dictamen favorable por unanimidad a un proyecto que propone implementar mayores controles sobre las plataformas de juego y fortalecer las herramientas de prevención.

El avance fue comunicado por el diputado provincial Juan Pablo de Jesús a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de combatir el juego ilegal y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes frente a la creciente exposición a las apuestas por internet.

La iniciativa contempla nuevas restricciones a la publicidad de plataformas de apuestas, mayores mecanismos de fiscalización y herramientas de prevención y asistencia destinadas tanto a las personas afectadas como a sus familias.

Prevención y protección de los menores

Uno de los ejes centrales del proyecto es reducir el acceso de menores de edad a las apuestas online y avanzar sobre las distintas formas de promoción del juego, especialmente aquellas que pueden llegar a públicos jóvenes a través de plataformas digitales.

En ese sentido, De Jesús remarcó la necesidad de que las políticas de prevención no queden limitadas al ámbito legislativo, sino que también lleguen a cada comunidad mediante el trabajo conjunto con municipios e instituciones.

«Es fundamental que este trabajo también llegue a cada comunidad, a través de los municipios y las instituciones que están cerca de las familias», expresó el legislador.

Además, sostuvo que la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier interés económico.

Qué sigue para el proyecto

Con el dictamen favorable de la comisión, la iniciativa avanza en su recorrido legislativo, aunque todavía deberá completar las instancias correspondientes para convertirse en ley.

El debate sobre las apuestas online y la ludopatía adquirió mayor relevancia en los últimos años, especialmente por la expansión de las plataformas digitales y la facilidad de acceso desde teléfonos celulares.

La propuesta busca fortalecer la regulación, combatir el juego ilegal y generar mayores herramientas de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones problemáticas vinculadas con las apuestas.

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