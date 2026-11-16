Un informe del Ministerio de Ambiente bonaerense detectó hasta 80 metros de retroceso de la costa en el sur de San Clemente del Tuyú.

Un relevamiento del Ministerio de Ambiente bonaerense identificó un importante proceso de erosión en el sector sur de San Clemente del Tuyú. La comparación de imágenes satelitales de 2005 y 2024 permitió detectar el retroceso, mientras que el estudio también advierte sobre el deterioro de los médanos, las intervenciones humanas y la vulnerabilidad de las reservas de agua dulce.

La erosión costera vuelve a encender una señal de alerta en el Partido de La Costa. Un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires identificó un retroceso de hasta 80 metros de la línea de costa en un sector urbanizado del sur de San Clemente del Tuyú, a partir de una comparación de imágenes satelitales correspondientes a los años 2005 y 2024.

El dato forma parte de un diagnóstico más amplio sobre el estado de los ambientes costeros bonaerenses, que incluyó el relevamiento de 104 puntos estratégicos distribuidos en 19 municipios. El trabajo fue desarrollado durante 2024 por equipos del Ministerio de Ambiente, junto con científicos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET.

Según el análisis difundido por el portal Telégrafo, el proceso registrado en San Clemente provocó incluso la destrucción de construcciones. Sin embargo, el informe también advierte que la situación no es uniforme en todo el distrito y que existen sectores donde se registran procesos de acumulación de arena.

Médanos degradados y playas bajo presión

Uno de los principales problemas identificados en el relevamiento es la degradación de los médanos frontales y la pérdida de continuidad de estas formaciones naturales.

Los médanos cumplen un papel fundamental en el funcionamiento del sistema costero: permiten almacenar arena, contribuyen a la dinámica natural de las playas y actúan como una protección frente a los temporales y las sudestadas.

El estudio señala que las intervenciones humanas sobre el ambiente costero modifican ese equilibrio. Entre los factores mencionados aparecen el crecimiento de la urbanización turística, la fijación y fragmentación de los médanos, la extracción furtiva de arena y la construcción de defensas que pueden interferir en el transporte natural de sedimentos.

El relevamiento también detectó diferencias importantes entre los sectores estudiados. Una proporción significativa de los puntos relevados presenta playas de menos de 50 metros de ancho, mientras que otros sectores, como Punta Rasa, San Clemente, Las Toninas y determinados puntos de Punta Médanos y Costa Esmeralda, superan los 120 metros y muestran procesos de acumulación de arena.

Los muelles y los desagües también modifican la dinámica costera

Otro aspecto señalado en el diagnóstico es la incidencia de las estructuras construidas sobre el litoral marítimo.

En el Partido de La Costa existen cinco muelles levantados desde la década de 1940. De acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, las estructuras de Mar del Tuyú, Santa Teresita y Mar de Ajó pueden modificar la distribución de los sedimentos.

El informe describe un comportamiento similar al de una escollera: estas construcciones favorecen la acumulación de arena en determinados sectores y pueden generar déficits sedimentarios y procesos erosivos hacia otros puntos de la costa.

En Mar de Ajó también se identificaron muros de pilotes en la zona de El Silvio, instalados como intervenciones paliativas para contener la erosión y proteger la costanera.

A estos factores se suman los desagües pluviales que descargan directamente sobre la playa. La concentración del agua de lluvia en determinados sectores puede generar cárcavas y modificar la superficie arenosa.

La preocupación también alcanza al agua dulce

El diagnóstico provincial no se limita al retroceso de las playas y al deterioro de los médanos. También advierte sobre la vulnerabilidad de los acuíferos costeros frente al aumento del nivel del mar y al crecimiento del consumo de agua potable durante la temporada turística.

En ese sentido, el informe incorpora estudios que simularon distintos escenarios de incremento del nivel del mar. Para una eventual suba de un metro, las proyecciones estiman que la intrusión de agua salada podría avanzar entre 25 y 40 metros e incluso superar los 200 metros, dependiendo de las condiciones consideradas.

Es importante aclarar que se trata de escenarios proyectados y no de mediciones de un avance que ya se encuentre ocurriendo en esas dimensiones.

El relevamiento también identifica a Santa Teresita entre los sectores que presentan mayor vulnerabilidad frente a posibles inundaciones provocadas por temporales.

¿Qué medidas se aplican para recuperar los médanos?

Entre las intervenciones de manejo mencionadas aparecen los enquinchados, estructuras que permiten retener la arena transportada por el viento y favorecer la reconstrucción de los médanos.

Según la información consignada en el relevamiento, el municipio impulsó este tipo de trabajos en diferentes localidades, entre ellas San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó y sectores del sur del distrito.

El documento también menciona las regulaciones vigentes vinculadas con la circulación de vehículos en la playa, la extracción de arena y las distancias entre balnearios. En ese marco, señala que el Partido de La Costa adhirió al Decreto provincial 3202/06 y que la línea de ribera todavía no se encuentra delimitada.

Un desafío que requiere planificación a largo plazo

El retroceso de hasta 80 metros detectado en el sur de San Clemente constituye uno de los datos más contundentes del relevamiento, pero no debe interpretarse como una pérdida uniforme de terreno en todas las playas del Partido de La Costa.

El estudio muestra un escenario heterogéneo, donde conviven sectores afectados por procesos erosivos con otros que presentan acumulación de arena. También expone cómo las intervenciones urbanas y las modificaciones de la dinámica natural pueden influir sobre el comportamiento del frente costero.

El desafío, de acuerdo con el diagnóstico, pasa por preservar la continuidad de los médanos, reducir las intervenciones que alteran el transporte de arena y coordinar las obras de infraestructura y protección costera para evitar que una solución aplicada en un sector termine agravando los problemas en otro.

Los resultados abren además una discusión necesaria sobre el futuro de las playas del distrito: cómo compatibilizar el crecimiento urbano y turístico con la conservación de un ambiente natural del que dependen tanto la actividad económica como la protección de las localidades costeras.

Fuentes: Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, relevamiento sobre el estado de los ambientes costeros; análisis publicado por Telégrafo; antecedentes periodísticos de Faro Noticias sobre la erosión y el avance del mar en San Clemente del Tuyú.

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